Francia-Bosnia: Macron a esponenti presidenza, Parigi sostiene integrità Paese balcanico

- Gli esponenti della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Zeljko Komsic, Zeljka Cvijanovic e Denis Becirovic sono stati ricevuti dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi. Il presidente di turno, il croato Komsic, ha riferito che a Marcon è stato presentato il punto di vista sull'attuale situazione in Bosnia Erzegovina e su come procede il Paese balcanico nel percorso europeo. Lo riporta l'emittente "N1". Secondo lo stesso Komsic, il presidente francese ha sottolineato che la Francia "sostiene l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza della Bosnia Erzegovina come Stato nella sua interezza". "La retorica della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) non è accettabile per Parigi", ha detto Komsic. (Seb)