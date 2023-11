Roma: tablet e led contro bagarinaggio, nuova gestione per vendita biglietti Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operatori in divisa ufficiale muniti di tablet per la vendita dei biglietti del Colosseo. Ma anche macchine automatiche per sveltire le file e led che in tempo reale informano sui tempi di attesa e sulla disponibilità dei ticket di ingresso. Dopo 27 anni il sistema di vendita dei biglietti per l'Anfiteatro Flavio si rinnova e cambia veste. E' stato firmato ieri, infatti, il contratto di servizi tra il Parco archeologico del Colosseo e il nuovo gestore della biglietteria che, a partire dal primo febbraio 2024 e per 48 mesi, diventerà il Consorzio nazionale servizi società cooperativa (Cns). Un cambiamento che arriva dopo quasi 30 anni di concessione a Coopculture e che comporterà un rinnovamento sia in termini giuridico amministrativi che di tecnologie. (segue) (Rer)