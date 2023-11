Roma: tablet e led contro bagarinaggio, nuova gestione per vendita biglietti Colosseo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, dal prossimo anno la retribuzione si baserà sul servizio effettivamente realizzato, senza aggi sui biglietti e quindi con un aumento degli introiti per il Parco archeologico e per l’intero sistema museale nazionale. Inoltre, la conduzione sarà curata direttamente dal Parco che provvederà anche a internalizzare i servizi aggiuntivi, didattica e attività di valorizzazione. La nuova gestione, poi, investirà anche il sistema di vendita che si rinnova introducendo sistemi innovativi. Saranno potenziati i canali di vendita, sia tramite call center che sulla piazza con sistemi smart, come la presenza di operatori in divisa ufficiale dotati di tablet per l’acquisto istantaneo dei biglietti, ma anche macchine automatizzate di vendita. Un cambiamento all'insegna della trasparenza per scongiurare la vendita abusiva dei biglietti del Colosseo, che già dal 18 ottobre scorso sono diventati nominativi. (segue) (Rer)