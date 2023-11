Roma: tablet e led contro bagarinaggio, nuova gestione per vendita biglietti Colosseo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per diminuire le lunghe code e facilitare l'acquisto, inoltre, saranno posizionati schermi led nella piazza della Capitale con informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei biglietti, il tempo di attesa e il costo ufficiale al pubblico dei titoli di accesso. Le modifiche annunciate oggi "potrebbero risolvere una situazione che continua a essere inaccettabile", ha spiegato ieri l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, che ha sottolineato "la totale collaborazione di Roma Capitale a contribuire alle giuste soluzioni affinché l'esperienza per il turista sia davvero positiva". Onorato, infine, ha ribadito la volontà del Campidoglio di convocare un tavolo permanente di confronto con il ministero della Cultura, la Soprintendenza e la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo "per definire un fattivo processo di collaborazione e aprire un confronto che vada avanti nel tempo, al fine di affrontare insieme i problemi che interessano il simbolo per eccellenza della nostra città". (Rer)