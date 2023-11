Spagna: Zapatero, accordo tra socialisti e JxCat è un "grande patto" di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto ieri tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Uniti per la Catalogna (JxCat) per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez è un "è un grande patto di Stato" in cui il Partito popolare (Pp) dovrebbe "essere coinvolto". Lo ha detto l'ex capo dell'esecutivo, Jose Luis Rodriguez Zapatero, al quotidiano "La Vanguardia", che ha sempre sostenuto l'accordo in quanto "è sempre stato chiaro che il coinvolgimento dei partiti nazionalisti nella governabilità era molto importante". Per Zapatero questo accordo rappresenta "un nuovo inizio e questo è ciò che è decisivo". Per quanto riguarda la futura legge di amnistia contemplata nel patto tra Psoe e JxCat, l'ex leader socialista ha voluto sottolineare l'importanza della "normalizzazione del dialogo politico".(Spm)