Francia: fermato autore stelle di David a Parigi, voleva sostenere comunità ebraica

- In Francia è stato fermato un cittadino moldavo di 48 anni, Anatoli Prizenko, considerato come l'autore dei disegni di stelle di David comparse nei giorni scorsi su alcuni muri di Parigi. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTV", spiegando che l'uomo ha giustificato il gesto spiegando agli inquirenti che si trattava di un'iniziativa volta a sostenere gli ebrei di Francia e d'Europa. La comparsa delle stelle di David su muri di case e negozi nella regione di Parigi e in altre città del Paese ha portato ad un innalzamento die livelli di guardia contro la minaccia dell'antisemitismo. Prizenko ha spiegato che l'iniziativa è stata effettuata insieme ad una organizzazione della comunità ebraica europea, Lo Scudo di David. "Ho parlato con una persona. Mi ha detto: 'Puoi trovare due persone attive per realizzare questa operazione?' Ho risposto: 'Si, ok, ne troverà che non hanno paura di farlo'. Questa persona mi ha detto che era un'azione legale", ha detto l'uomo agli inquirenti. (Frp)