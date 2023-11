Medio Oriente: "Guardian", Netanyahu ha rifiutato cessate il fuoco in cambio rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe rifiutato, all'inizio della crisi in Medio Oriente, un accordo per un cessate il fuoco di cinque giorni con i gruppi militanti palestinesi a Gaza in cambio del rilascio di alcuni degli ostaggi tenuti nel territorio. È quanto riferiscono alcune fonti vicine ai negoziati al quotidiano "The Guardian". Tali fonti affermano che Netanyahu avrebbe rifiutato l'idea di raggiungere un accordo attraverso dei negoziati subito dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas nel territorio israeliano avvenuto il 7 ottobre. I negoziati sono ripresi dopo il lancio dell'offensiva di terra israeliana il 27 ottobre, ma le stesse fonti hanno affermato che Netanyahu ha continuato a mantenere una linea dura sulle proposte che prevedono cessate il fuoco in cambio del rilascio di alcuni ostaggi. Il quotidiano "The Guardian" ha chiesto all'ufficio del primo ministro israeliano di commentare la trattativa sugli ostaggi, ma non ha ancora ricevuto risposta. (Rel)