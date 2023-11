Germania: il reddito di cittadinanza costerà 2,1 miliardi di euro in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza in Germania costerà allo Stato 2,1 miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto nel bilancio di quest'anno. È quanto afferma il sottosegretario alle Finanze tedesco, Florian Toncar, in una comunicazione inviata alla commissione Bilancio del Bundestag, come riferisce il quotidiano “Bild”. L'incremento è dovuto a quello dei beneficiari del sussidio, a sua volta causato dal “notevole peggioramento della situazione economica”, secondo Toncar. In particolare, i costi del reddito di cittadinanza dovrebbero raggiungere un totale di 25,9 miliardi di euro nell'anno in corso. Per il 2024, la stima supera i 27 miliardi di euro. Sono attualmente oltre i cinque milioni i destinatari dell'indennità. Da gennaio prossimo, il reddito di cittadinanza aumenterà del 12 per cento a causa dell'inflazione e della crescita dei salari. (Geb)