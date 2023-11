Regno Unito: Johnson accusa Sunak di condurre il Partito conservatore alla sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Regno Unito Boris Johnson ha affermato che i conservatori stanno "scivolando verso la sconfitta" sotto la guida dell'attuale premier Rishi Sunak. Lo riporta il quotidiano "The Independent". Johnson ha accusato Sunak di non essere stato d'ispirazione, sostenendo che il primo ministro non ha dato agli elettori "niente per cui schierarsi" dopo averli convinti con la promessa della concreta realizzazione della Brexit. Johnson ha anche affermato che il governo ora ha bisogno di un "enorme calcio nel sedere", suggerendo che il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, dovrebbe tagliare le imposte sulle società e le imprese. "Bisogna avere un'agenda per il cambiamento nel Paese" ha detto l'ex premier. "I cittadini hanno votato per il cambiamento nel 2019 ma stanno tornando ai laboristi perché non vedono un cambiamento da parte del governo. Stiamo semplicemente andando alla deriva verso la sconfitta", ha concluso Johnson. (Rel)