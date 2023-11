Cina-Giappone: consultazioni Wang-Akiba, focus su rilancio relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Giappone hanno convenuto di mantenere la comunicazione per riportare le relazioni bilaterali su una traiettoria di sviluppo “sana e stabile”. È quanto emerso al termine delle consultazioni tenute ieri a Pechino dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e dal consigliere per la sicurezza giapponese, Takeo Akiba. I due interlocutori hanno valutato l’attuale stato delle relazioni bilaterali, riaffermando la loro intenzione di aderire alle disposizioni delineate dai quattro documenti stipulati dai due Paesi. Wang, in particolare, ha ribadito le “preoccupazioni” nutrite dalla Cina sullo sversamento nell’Oceano Pacifico dell’acqua stoccata per anni a Fukushima dopo il disastro nucleare del 2011. Particolare attenzione è stata dedicata al dossier Taiwan e alle controversie marittime tra i due Paesi. (Cip)