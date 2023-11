Governo: Casellati, riforma premierato si può cambiare ma l'opposizione non dica solo no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Casellati, in una intervista alla "Stampa" spiega che sul premierato il governo è pronto a mediare. C'è chi teme che l'equilibrio tra premier e Parlamento sarà compromesso: "Assolutamente no". Ma il futuro dell'Italia, con un "ritocco costituzionale", sarà pieno "di credibilità, sul fronte economico e politico, che non possiamo avere senza governi stabili". E dirà finalmente addio a "inciuci, intrighi di Palazzo, legislature piene di coalizioni diverse e improbabili". Casellati non vuole "strozzare il dibattito parlamentare, ma non diventi un dialogo tra sordi. Il premierato all'italiana è già un adattamento alla sensibilità di tutte le forze politiche. Il premierato puro invece è stato contestato perché avrebbe posto in un ruolo di subalternità eccessivo il Parlamento". Quanto al cancellierato alla tedesca, proposto dal Partito democratico: "Un'idea contraddittoria: parlano di non togliere i poteri al capo dello Stato proponendo un'istituzione impostata diversamente dalla nostra e che di poteri, al Presidente, ne concede ancora meno". Le alternative, per la ministra, sono già state scandagliate. E ora la missione del premierato all'italiana inizia, anche se in salita. Il primo sì a Palazzo Madama arriverà "entro tre mesi, spero". (segue) (Res)