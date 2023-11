Migranti: Minniti, l'accordo fra Italia e Albania è solo un tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cosa pensa dell'accordo Italia- Albania sui migranti: "L'unico precedente è quello con Regno Unito-Ruanda del 2022. A oggi non è stato trasferito alcun migrante. Aggiungo: la preoccupazione per loro era l'immigrazione albanese. Non fossero cose serissime si potrebbe dire: la Gran Bretagna voleva portare gli albanesi in Ruanda, noi gli africani in Albania, non mi sembra una prova di grande lungimiranza". Minniti aveva "apprezzato l'idea di un patto con l'Africa che includesse il piano Mattei che diventava un piano europeo, la lotta ai trafficanti di esseri umani e percorsi per l'immigrazione legale. Due mesi dopo, in uno scenario destabilizzato dall'attacco di Hamas, dal Mediterraneo orientale in fiamme e dai rapporti mutati con i paesi arabi moderati — elementi che influiranno tutti sui flussi migratori — mi sembra prevalga la tattica sulla strategia". C'è chi considera l'accordo legittimo e chi una parodia di Guantanamo: "Bisognerà vedere concretamente come si traduce. Prima si era parlato di due centri, poi di uno. Non vorrei dare io una interpretazione autentica del Rama-pensiero. Ma mi sembra pesi l'incognita gigantesca della considerazione dell'extraterritorialità". Poi un esempio: "un richiedente asilo ha diritto a nominare l'avvocato e parlarci. Cosa accadrà? Andranno gli avvocati in Albania? Verrà lui? Chi pagherà? Non vorrei che questa complicata gestione mettesse in dubbio il diritto alla difesa, soprattutto di un richiedente asilo. C'è il rischio che le tensioni col sistema giudiziario si amplifichino". (segue) (Res)