Migranti: Minniti, l'accordo fra Italia e Albania è solo un tampone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea è risolvere tutto in 28 giorni: "Tempi difficilmente rispettabili. In ogni caso mi sembra consolidato un punto: o vengono velocemente rimpatriati o tornano in Italia. Ritorna quindi il nodo dei rimpatri con i Paesi di partenza quindi il tema dell'Africa. Guardiamo le cifre: oltre 145 mila arrivati e nella migliore delle ipotesi arriveranno a 4.000. Con questi numeri che senso ha?". Secondo l'ex ministro "è chiaro che è una misura tampone che va nella logica dell'emergenza. Ma l'immigrazione è un dato strutturale del pianeta. Se era vero prima del 7 ottobre, questo principio diventa ancora più importante. Anzi vitale. C'è bisogno che l'Ue faccia sentire la sua voce. Invece anche stavolta ha scelto di non avere ruolo". "Il Consiglio d'Europa - continua - ha trovato una difficile mediazione sulle pause umanitarie, ma poi, all'assemblea Onu, l'Ue non è stata in grado di presentare alcun punto di vista unitario. E, al momento del voto, si è divisa in tre: una parte a favore della mozione della Giordania, una astenuta, un'altra contraria. Il segno dell'ininfluenza". (segue) (Res)