Myanmar: leader giunta Hlaing, offensiva milizie etniche finanziata da traffico di droga (4)

- Le milizie alleate hanno attaccato simultaneamente diverse postazioni dell’Esercito, della Polizia e di altre forze di sicurezza agli ordini della giunta nello Stato settentrionale di Shan. Gli attacchi si sono poi estesi alle regioni di Mandalay e Sagiang. Il 4 novembre, secondo la Tba, le milizie etniche avevano preso il controllo di 106 basi del regime e di quattro città. L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), il 6 novembre, ha stimato circa 33 mila sfollati in seguito alla nuova ondata del conflitto (in un Paese che ha già più di due milioni di sfollati interni). L’agenzia dell’Onu ha esortato tutte le parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a consentire l’accesso degli aiuti senza ostacoli. (inn)