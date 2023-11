Myanmar: Onu, oltre 50mila sfollati a causa dei combattimenti tra Esercito e milizie etniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta all'offensiva coordinata delle milizie etniche e ribelli, nota come "Operazione 1027", la giunta militare ha ordinato la mobilitazione dei riservisti dell’esercito. Secondo l’ex capitano dell’Esercito Lin Htet Aung, che ora fa parte di People’s Embrace, un gruppo di ex militari che aiuta i disertori che rifiutano di combattere per il regime, tutte le forze ausiliarie sono state messe in allerta e molti riservisti sono già stati inseriti nei battaglioni di fanteria. Sono stati convocati anche i medici militari, compresi quelli ancora in formazione. L’Operazione 1027 è stata lanciata il 27 ottobre dall’alleanza (Three Brotherhood Alliance, Tba) formata da tre organizzazioni etniche armate: l’Esercito dell’Arakan (Aa), l’Esercito dell’Alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa) e l’Esercito di liberazione nazionale ta’ang (Tnla). (segue) (Inn)