Myanmar: Onu, oltre 50mila sfollati a causa dei combattimenti tra Esercito e milizie etniche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La poderosa offensiva militare intrapresa coordinatamente da milizie etniche indipendentiste e gruppi ribelli in diverse regioni del Myanmar è finanziata in parte tramite il contrabbando di droga. Lo ha dichiarato il leader del governo militare birmano, generale Min Aung Hlaing, citato dai media di Stato del Paese. “L’odierno problema nello Stato di Shan è stato innescato dal problema della droga”, ha dichiarato il generale, ripreso dal quotidiano “Global New Light of Myanmar”. “I proventi derivati da droga e narcotici sono stati spesi per conquistare il potere tramite la lotta armata. Tale piano è stato finanziato dalla produzione e dal traffico di droga”, ha detto il capo della giunta. La produzione e il traffico di droga – tradizionalmente oppio ed eroina - sono una piaga annosa nelle regioni di confine del Myanmar. Nell’ultimo decennio è aumentata nel Paese anche la produzione di metanfetamina. Dal traffico di droga trarrebbero profitto vari gruppi etnici, ma anche leader militari locali. (segue) (Inn)