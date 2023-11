Myanmar: Onu, oltre 50mila sfollati a causa dei combattimenti tra Esercito e milizie etniche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo militare di Myanmar, Mynt Swe, ha avvertito ieri che il Paese rischia di frammentarsi a causa delle ostilità interne in diverse regioni, incluse quelle settentrionali confinanti con la Cina. La giunta del Myanmar sta affrontando la sfida più grande alla sua autorità dal colpo di stato del febbraio 2021, con attacchi da parte di forze armate rivoluzionarie e milizie etniche contro centinaia di basi delle forze armate regolari nel nord, nord-est, nord-ovest e sud-est del Paese. "Se il governo non gestirà efficacemente gli incidenti che si verificano nella regione di confine, il Paese finirà per dividersi in varie parti", ha dichiarato Myint Swe, presidente del Consiglio di Amministrazione dello Stato (Sac), durante una riunione del consiglio nazionale della difesa e della sicurezza. "È necessario tenere sotto stretto controllo questa questione. Questo è un momento importante per lo Stato, l'intera popolazione deve sostenere il Tatmadaw (le forze armate birmane). (Inn)