Medio Oriente: “Cnn”, Casa Bianca teme di “inimicarsi il mondo arabo per una generazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno incondizionato degli Stati Uniti alla sanguinosa campagna militare di Israele nella Striscia di Gaza sta alimentando l’odio dei popoli arabi, e rischia di costare agli Stati Uniti “il sostegno del mondo arabo per una generazione”. Sarebbe questo l’avvertimento trasmesso con sempre maggiore apprensione dalla rete diplomatica statunitense all’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, mentre a Gaza proseguono i bombardamenti e i combattimenti di terra innescati dall’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre scorso, e già costati la vita a oltre 10mila palestinesi. Secondo documenti e comunicazioni ufficiali ottenuti dall’emittente televisiva “Cnn”, i funzionari governativi e diplomatici statunitensi sono sempre più preoccupati dalla rabbia crescente e palpabile del mondo arabo nei confronti degli Stati Uniti, per non aver imposto a Israele una interruzione degli spargimenti di sangue. (segue) (Was)