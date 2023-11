Medio Oriente: “Cnn”, Casa Bianca teme di “inimicarsi il mondo arabo per una generazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo perdendo pesantemente nella battaglia comunicativa", si legge in un dispaccio riservato dell'ambasciata statunitense in Oman ottenuto dalla “Cnn”, che cita conversazioni con "una vasta gamma di contatti fidati e assennati". Il documento avverte che il forte sostegno degli Stati Uniti alle azioni di Israele viene percepito nel mondo arabo come una forma di “colpevolezza materiale e morale per quelli che vengono considerati possibili crimini di guerra". Secondo l’emittente televisiva, il documento è stato scritto dal secondo funzionario più importante degli Stati Uniti a Muscat e inviato, tra gli altri, al Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, alla Central Intelligence Agency (Cia) e al Federal Burau of Investigation (Fbi). Si tratta del resoconto di una singola ambasciata regionale, che però rifletterebbe uno stato di preoccupazione diffusa della diplomazia Usa per l'onda montante di antiamericanismo che sta spazzando il Medio Oriente. (segue) (Was)