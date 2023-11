Medio Oriente: “Cnn”, Casa Bianca teme di “inimicarsi il mondo arabo per una generazione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro dispaccio ottenuto dalla “Cnn” e inviato a Washington dall'ambasciata statunitense al Cairo riporta l’editoriale di un quotidiano egiziano di proprietà dello Stato, secondo cui "la crudeltà del presidente Biden e la mancanza di considerazione per i palestinesi superano tutti i precedenti presidenti degli Stati Uniti". Secondo l’emittente televisiva Usa, Biden è sotto crescente pressione sia a livello nazionale che internazionale per rimodulare il sostegno statunitense a Israele, a fronte delle cruente immagini di morte e distruzione che giungono da Gaza e della crisi umanitaria sempre più grave causata dal conflitto tra Israele e Hamas. La Casa Bianca ha tentato di rispondere a queste pressioni sollecitando con maggior forza delle “pause umanitarie” per l’afflusso di aiuti a Gaza, senza giungere però a chiedere una vera e propria tregua. Negli ultimi giorni – riferisce la “Cnn” - gli alleati degli Stati Uniti nel mondo arabo hanno manifestato chiaramente il loro profondo risentimento per la crisi umanitaria a Gaza, ed espresso la loro insoddisfazione per la linea di Washington. (segue) (Was)