Medio Oriente: “Cnn”, Casa Bianca teme di “inimicarsi il mondo arabo per una generazione” (4)

- Lo scorso fine settimana, il segretario di Stato Antony Blinken ha partecipato a un incontro organizzato dal ministro degli Esteri giordano, cui hanno preso parte i capi della diplomazia di Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, oltre al segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Durante l’incontro, i ministri arabi hanno chiesto una tregua immediata a Gaza, mentre Blinken ha ribadito l'opposizione degli Stati Uniti, sostenendo che una tregua darebbe a Hamas il tempo di riorganizzarsi e lanciare un altro attacco contro Israele. La Casa Bianca ha annunciato ieri che Israele ha accettato di effettuare pause giornaliere di quattro ore dalle operazioni militari in alcune zone del Nord di Gaza. Anche se Israele aveva già assunto tale provvedimento, i funzionari Usa hanno presentato l’annuncio come un progresso quantomeno simbolico, dal momento che sinora Tel Aviv non aveva fatto espressamente riferimento alle "pause”. (segue) (Was)