Medio Oriente: “Cnn”, Casa Bianca teme di “inimicarsi il mondo arabo per una generazione” (5)

- Tuttavia – afferma la “Cnn” - all'interno dell'amministrazione, le preoccupazioni per il sostegno degli Stati Uniti ad Israele continuano a crescere. L’emittente televisiva aveva già riferito nei giorni scorsi che secondo diversi alti funzionari del governo Usa, alcuni aspetti dell’operazione militare a Gaza sono “semplicemente indifendibili”. Le richieste di appoggiare ufficialmente una tregua crescono tra i funzionari del governo federale, e altri avrebbero espresso sconcerto per le immagini incessanti di civili palestinesi uccisi dagli attacchi aerei israeliani. Segnali di frustrazione emergono anche tra gli elettori: la scorsa settimana, durante un evento privato per la raccolta di fondi in vista delle elezioni presidenziali 2024, un manifestante ha contestato Biden, chiedendo che Washington sostenga la richiesta di una tregua a Gaza. Manifestazioni pro-palestinesi si susseguono quotidianamente vicino alla Casa Bianca, e questa settimana, uno degli ingressi vicino alla West Wing è stato imbrattato con vernice rossa – un riferimento al sangue - e dallo slogan "genocide Joe”. (Was)