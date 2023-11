Medio Oriente: ministero Sanità palestinese, 18 ospedali su 35 hanno smesso di funzionare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sanitaria è al collasso nella Striscia di Gaza, dove 18 ospedali su 35 hanno smesso di funzionare, mentre i bombardamenti delle Idf continuano a colpire ospedali, moschee, chiese e centri d’accoglienza per sfollati. Lo ha dichiarato la ministra della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mai al Kaila, in un comunicato stampa diffuso via Facebook, aggiungendo che il bilancio delle vittime dall’inizio del conflitto è di 10.818 morti, di cui 4.412 bambini, 2.918 donne e 667 anziani, mentre i feriti sono 26.905. intanto, secondo l’agenzia di stampa palestinese “Maan”, nella notte e all’alba di questa mattina, le Forze di difesa israeliane hanno continuato a bombardare diverse zone della Striscia di Gaza, colpendo ospedali e ambulanze. (segue) (Res)