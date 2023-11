Cile: "rammarico" per decisione Russia di abbandonare Trattato messa al bando test nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile "si rammarica profondamente per la recente decisione" della Russia di revocare l'adesione al Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt). Lo riferisce un comunicato del governo cileno. Il Cile, si legge nella nota "è ed è stato un fermo sostenitore e promotore del disarmo generale e completo, privilegiando un dibattito multilaterale ampio, trasparente e democratico". Secondo il governo cileno, il Ctbt "è un pilastro dell'architettura internazionale di disarmo e non proliferazione che integra e rafforza la pietra angolare che tutti riconosciamo nel Trattato di non proliferazione". "Facciamo un appello speciale alla comunità internazionale affinché promuova la rapida entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, come un modo per procedere verso un mondo libero dalle armi nucleari", conclude la dichiarazione. (Abu)