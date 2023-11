Medio Oriente: presidenza Francia, a Conferenza per Gaza impegni per oltre un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della Conferenza umanitaria per Gaza che si è tenuta oggi a Parigi i Paesi partecipanti si sono impegnati a fornire aiuti per più di un miliardo di euro. Lo ha annunciato l'Eliseo. "Le cifre degli impegni presi in occasione della conferenza si stanno ancora consolidando ma è sicuro che il miliardo di euro sarà superato", ha spiegato la presidenza francese. La maggior parte di questa somma verrà utilizzata per rispondere agli aiuti dell'Onu per aiutare la popolazione di Gaza e della Cisgiordania. (Frp)