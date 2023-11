Cina-Giappone: acque Fukushima, Pechino blocca anche le importazioni di carpe koi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha interrotto le importazioni di carpe ornamentali Nishikigoi (carpe koi), dal Giappone. Lo hanno riferito fonti vicine alle relazioni bilaterali citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui la decisione rientrerebbe tra le misure assunte da Pechino in risposta all’avvio delle procedure di scarico delle acque decontaminata di Fukushima nell’oceano Pacifico. Stando alle fonti, le autorità cinesi non hanno rinnovato il permesso per un impianto di quarantena nella prefettura di Niigata, necessario per le esportazioni di Nishikigoi in Cina, dopo la scadenza alla fine di ottobre. Niigata è il luogo di nascita dell’allevamento di carpe Koi, che negli ultimi anni hanno guadagnato popolarità come animale domestico anche all’estero. Le esportazioni giapponesi di questi pesci ornamentali sono ammontate lo scorso anno a 6,3 miliardi di yen (41,7 milioni di dollari) raddoppiando nell’arco di un decennio. La Cina è stata il maggior importatore delle carpe colorate l'anno scorso, rappresentando il 19 percento delle esportazioni totali dal Giappone, secondo il ministero dell'Agricoltura giapponese. La scorsa estate Pechino ha risposto all’avvio delle procedure di scarico delle acque di Fukushima bloccando completamente l’importazione di prodotti ittici dal Giappone.(Git)