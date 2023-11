Giappone-Cina: stampa Usa, vertice Kishida-Xi a San Francisco il 16 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e il presidente cinese Xi Jinping si incontreranno a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in programma a San Francisco dal 15 al 17 novembre. Lo hanno confermato fonti diplomatiche Usa all'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui l'incontro si terrà probabilmente il 16 novembre . Il principale consigliere per la sicurezza nazionale del Giappone, Takeo Akiba, ha gettato le basi per il vertice bilaterale ieri, nel corso di colloqui con alti funzionari cinesi a Pechino. Il funzionario, la cui precedente visita a Pechino risaliva ad agosto dello scorso anno, ha avuto un colloquio di circa tre ore con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. le relazioni bilaterali rimangono tese su vari fronti: dallo scarico nell’oceano dell’acqua decontaminata di Fukushima alle dispute territoriali nel Mar Cinese Orientale, sino all’arresto di cittadini giapponesi in Cina con l’accusa di spionaggio. (segue) (Git)