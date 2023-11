Corea del Sud: premier Han a Parigi per promuovere candidatura di Busan a Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del Sud, Han Duck-soo, visiterà la Francia dal prossimo fine settimana per promuovere la candidatura del suo Paese ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030, due settimane prima di un voto cruciale per la candidatura della città di Busan. Han partirà per Parigi domenica per un viaggio di quattro giorni. La Corea del Sud sta intensificando la sua campagna per ospitare l'evento quadriennale, in vista del voto in programma il 28 novembre a Parigi, quando gli Stati membri del Bureau International des Expositions assumeranno una decisione in merito alle candidature avanzate da Roma, Busan e Riad. Il primo ministro coreano ha già visitato la Francia il mese scorso nell’ambito del suo tour europeo per promuovere la candidatura di Busan, e questa sarà la sua quarta visita da quando è entrato in carica.(Git)