Usa-Cina: Yellen incontra vicepremier He, “non vogliamo interrompere legami economici”

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha intrapreso oggi due giorni di consultazioni con il vice premier della Cina, He Lifeng, in vista del vertice della Cooperazione economica per l’Asia-Pacifico (Apec) in programma a San Francisco da domani, che farà da palcoscenico a un incontro tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping. Yellen ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno alcun desiderio di interrompere i legami economici con la Cina. "Cerchiamo una relazione economica sana con la Cina che benefici entrambi i Paesi nel tempo", ha dichiarato Yellen leggendo un discorso preparato in precedenza. "Quando abbiamo preoccupazioni su pratiche economiche specifiche, come quelle che impediscono alle aziende e ai lavoratori americani di competere su un terreno di gioco equo, le comunicheremo direttamente". Tramite i colloqui che proseguiranno anche oggi, i funzionari mirano a fare progressi su una serie di questioni economiche in un momento in cui la competizione tra le due maggiori potenze mondiali si è notevolmente intensificata. Secondo fonti diplomatiche citate dalla stampa Usa, la Casa Bianca non si aspetta che l'incontro tra Biden e Xi porti a cambiamenti significativi nella relazione tra i due Paesi. (segue) (Was)