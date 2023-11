Usa-Cina: Yellen incontra vicepremier He, “non vogliamo interrompere legami economici” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina “hanno l’obbligo di stabilire linee di comunicazione aperte e sicure e d’impedire che i disaccordi degenerino in conflitto”, ma sanno anche “che la nostra relazione non può essere limitata alla gestione delle crisi”, ha scritto Yellen in un articolo pubblicato nei giorni scorsi dalla “Washington Post”. La segretaria al Tesoro aveva già incontrato la sua controparte cinese lo scorso luglio in occasione di una visita a Pechino. In quella occasione aveva invitato il governo cinese a cooperare sulla lotta ai cambiamenti climatici e su altre questioni di comune interesse, e a non lasciare che i disaccordi sul commercio facessero deragliare i rapporti bilaterali. Un messaggio che dovrebbe essere ribadito a San Francisco. Yellen, si legge nel comunicato del dipartimento del Tesoro, “sottolineerà anche che l’amministrazione Biden assumerà azioni mirate in linea con i nostri interessi nazionali e con quelli dei nostri alleati e con la protezione dei diritti umani, ma non utilizzerà questi strumenti per trarne vantaggio economico”. (Was)