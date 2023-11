Usa-Cina: ambasciatore cinese Xie, relazioni affrontano sfide difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Cina e Stati Uniti hanno mostrato segnali positivi di stabilizzazione, ma permangono sfide e ostacoli, e l’incontro tra i leader dei due Paesi atteso per la prossima settimana non basterà da solo a porre nuovamente i legami sul giusto binario. Lo ha dichiarato l’ambasciatore cinese a Washington, Xie Feng, che ieri ha tenuto un discorso al Forum sulle relazioni Usa-Cina ad Hong Kong. Xie ha dichiarato che sotto la dei presidenti Xi Jinping e Joe Biden, e con gli sforzi congiunti di entrambe le parti, le relazioni hanno mostrato di recente segnali positivi. Tuttavia, ha avvertito l’ambasciatore, "le relazioni sino-americane affrontano ancora gravi sfide, e c'è ancora molta strada da fare per stabilizzare e migliorare i rapporti”. Xie ha sottolineato l’importanza della consapevolezza di entrambe le parti della necessità di mantenere il dialogo, e ha detto che la speranza di una rapida stabilizzazione e di un miglioramento delle relazioni è comune a entrambi i Paesi. Xi e Biden dovrebbero incontrarsi a margine del forum della Cooperazione economica Asia-Pacifico in programma a San Francisco dal 15 al 17 novembre.(Cip)