Medio Oriente: Metsola, Hamas deve essere fermato

- Il movimento islamista Hamas "non rappresenta le legittime aspirazioni del popolo palestinese" ma le ostacola, è un'organizzazione terroristica e "deve essere fermato". È quanto dichiarato dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla conferenza di Berlino 2023 della Fondazione Zukunft Berlin, in corso nella capitale della Germania. Per la presidente del Parlamento europeo, "nulla può scusare o giustificare" l'attacco terroristico di Hamas contro Israele. (Geb)