Lavoro: sindacati su ferrovie, domani stop addetti pulizia, ristorazione, accompagnamento e piccola manutenzione

- "Domani, 10 novembre, secondo sciopero nazionale del personale dipendente delle aziende che operano negli appalti ferroviari del Gruppo Fs italiane". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Salpas Orsa sottolineando che "nulla è cambiato nonostante lo sciopero del 27 settembre, le aziende e le committenti si sono dimostrate sorde alle nostre richieste per l'adeguamento economico del buono pasto e per questo ci troviamo costretti a continuare la protesta". "Nelle oltre 60 aziende che operano negli appalti ferroviari - spiegano le organizzazioni sindacali - la stragrande maggioranza, per non dire le totalità, ad oggi, riconoscono buoni pasto del valore di 5,20 euro. Alla luce della grave crisi economica, dovuta alla crescita smisurata dell'inflazione che erode inesorabilmente il potere d'acquisto di tutti i cittadini e quindi anche delle lavoratici e dei lavoratori non è più procrastinabile l'adeguamento economico del buono pasto". (segue) (Com)