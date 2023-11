© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca interviene alla firma del protocollo d’intesa per la Promozione di conformità dei rapporti di lavoro tra Regione Lazio e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212. (Ore 11:30).- Il presidente Francesco Rocca partecipa all’inaugurazione del pastificio Futuro dell’Itm di Casal del Marmo. Itm Casal del Marmo, via Barellai 140. (Ore 16:30).- L’assessore alla Scuola, all’Università, al Lavoro e alla Formazione, Giuseppe Schiboni, partecipa alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per la Promozione di conformità dei rapporti di lavoro tra Regione Lazio e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti di Lavoro. Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212. (Ore 10).- L’assessore allo Sport e all’Ambiente Elena Palazzo interviene alla conferenza di presentazione delle esperienze vissute dall’armatore Vincenzo Addessi durante il giro del mondo con l’imbarcazione “Fra Diavolo”. Show Room Addessi, via Provinciale Itri-Sperlonga km 1,400. (Ore 18). (segue) (Rer)