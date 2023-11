Germania: polizia, almeno 80 reati di danneggiamento con movente antisemita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 80 i reati di danneggiamento con movente antisemita registrati in Germania dal 7 ottobre scorso, data dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. È quanto afferma il ministero dell'Interno tedesco, sulla base delle informazioni dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), nella risposta a un'interrogazione presentata da Martina Renner, deputata del partito post-comunista La Sinistra al Bundestag. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, in almeno tre casi sono state colpite direttamente istituzioni religiose ebraiche. A Berlino, ignoti lanciato due bottiglie molotov contro la sede della comunità di ebrei ortodossi Kahal Adass Jisroel, che ospita una sinagoga, una scuola talmudica e un asilo nido. Ad Aquisgrana, un iracheno ha tentato di rompere la finestra di un tempio ebraico. A Westerstede, una lapide nel cimitero ebraico è stata abbattuta. In numerosi altri casi, i danneggiamenti hanno interessato edifici residenziali. (segue) (Geb)