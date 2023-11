Usa: morto l’astronauta Frank Borman, comandante della missione Apollo 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astronauta statunitense Frank Borman, comandante della missione Apollo 8 che a Natale del 1968 circumnavigò la Luna per 10 volte, aprendo così la strada allo sbarco dell’anno successivo, è morto all’età di 95 anni a Billings, in Montana. Lo ha annunciato la Nasa. Dopo aver lasciato l’agenzia spaziale Usa, Borman ha guidato la Eastern Airlines negli anni Settanta e all’inizio degli anni Ottanta. “Frank era un eroe, e uno dei migliori astronauti che abbiamo mai avuto”, ha detto l’amministratore della Nasa, Bill Nelson. (Was)