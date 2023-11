Turismo: Angelucci (Pd), bene tavolo su Colosseo con ministero della Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario approfondire il confronto sui problemi e sulle soluzione per il Colosseo. "Bene l'assessore al Turismo Alessandro Onorato per la sua azione e per la richiesta di procedere con la costituzione del tavolo tra ministero della Cultura, Parco Archeologico, Roma Capitale e operatori che abbiamo chiesto con una mozione a mia prima firma approvata dall'Assemblea capitolina". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Pd e presidente della commissione Turismo Mariano Angelucci. "Diventa fondamentale accelerare in questa direzione, per ridare al monumento più visitato d'Italia e tra i più amati al mondo il decoro e l'accessibilità che merita e che gli operatori turistici chiedono. Il tavolo sarà un luogo di confronto costruttivo, con l'intenzione di risolvere i problemi. Noi stiamo lavorando per contribuire a individuare risposte e siamo disponibili dove ci sia la volontà fattiva di costruire un dialogo positivo - aggiunge Angelucci -. Nella delibera per la riqualificazione di alcune piazze della Capitale che in questi giorni è al vaglio dei municipi sarà inserita anche piazza del Colosseo. L'attenzione dell'amministrazione sulla tematica è massima. Stiamo inoltre continuando a lavorare in commissione per concretizzare gli impegni presi, per dare concretezza al tavolo e offrire le risposte che la città merita. Abbiamo chiesto al ministero e alla Soprintendenza la disponibilità di una data per partecipare alla commissione. Questa è una situazione che va risolta una volta per tutte", conclude. (Com)