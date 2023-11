Sicurezza: a Caivano il Comitato di monitoraggio del Ministero dell’interno per sostenere le iniziative di ripristino della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima riunione oggi a Caivano del ‘Comitato di sostegno e monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie nominate nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e dei comuni riportati a gestione ordinaria’, istituito presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno. Durante l’incontro con la commissione straordinaria sono state decise una serie di iniziative per supportare efficacemente l’ente nel percorso di ripristino della legalità. Tra le azioni che, in collaborazione con la Prefettura di Napoli, verranno avviate si segnalano in particolare: il supporto alle attività di monitoraggio e di attuazione dei progetti Pnrr; l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’adozione e l’aggiornamento dei regolamenti comunali, al fine di garantire procedimenti certi e trasparenti e contrastare ogni tentativo di ingerenza illecita nei processi amministrativi; l’individuazione di dirigenti specializzati che supporteranno l’ente per rendere più efficiente l’azione della commissione straordinaria; attività di formazione del personale comunale. (segue) (Com)