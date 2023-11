Sicurezza: a Caivano il Comitato di monitoraggio del Ministero dell’interno per sostenere le iniziative di ripristino della legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato, composto da personale del Viminale, ha già pianificato, d’intesa con la Prefettura di Napoli e con la commissione straordinaria, successivi incontri per valutare ogni adeguamento delle iniziative già avviate a fronte di possibili nuove esigenze che dovessero emergere. Il Comitato proseguirà poi la sua azione anche in altri territori, incontrando le nuove amministrazioni comunali elette dopo una gestione commissariale per infiltrazione mafiosa, con l’obiettivo di individuare le misure più utili a valorizzare il percorso di rilancio dell’ente locale al servizio della comunità. (Com)