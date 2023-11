Imprese: Pirelli, utile netto sale a 411 milioni nei primi nove mesi + 14,4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dei risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2023 e dello scenario atteso, Pirelli migliora le previsioni per il 2023 con ricavi pari a circa 6,6 miliardi di euro, mentre l’ Ebit Margin adjusted è atteso a circa il 15 per cento. Rivista anche la Generazione di cassa netta ante dividendi in miglioramento e attesa tra circa 450 e 470 milioni di euro, grazie alla performance operativa e alla gestione efficiente del capitale circolante. Pirelli conferma gli investimenti pari a circa 400 milioni di euro, il sei per cento dei ricavi. (segue) (Rem)