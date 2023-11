Medio Oriente: Medici senza frontiere, a Jenin impedito accesso alle ambulanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di Medici senza frontiere (Msf) in azione a Jenin, in Cisgiordania, sono testimoni di un drammatico aumento della violenza da parte delle forze israeliane. Lo ha riferito Medici senza frontiere in un comunicato, spiegando che dal 7 ottobre scorso sono stati curati oltre 30 pazienti con ferite da arma da fuoco e da esplosione. “Nella giornata di oggi c'è stata un'impennata di violenza con sparatorie diffuse. In mattinata erano stati lanciati volantini sul campo profughi di Jenin, intimando ai residenti di evacuare, anche se in molti non hanno un posto sicuro dove andare”, ha proseguito la nota, evidenziando che “intorno alle 10:30, le squadre di Medici senza frontiere hanno curato un paramedico colpito da un proiettile mentre si trovava all'interno di un'ambulanza”. (segue) (Com)