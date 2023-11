Medio Oriente: Medici senza frontiere, a Jenin impedito accesso alle ambulanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 11, i mezzi militari israeliani hanno bloccato l'accesso delle ambulanze agli ospedali, costringendole a indirizzare i pazienti verso strutture sanitarie più lontane. Ieri sera un soldato israeliano ha sparato contro l'unità per le emergenze dell'ospedale, colpendo il muro esterno e mentre alcuni operatori Msf si trovavano al di fuori dell'edificio. Oggi, la squadra di Msf ha visto le forze israeliane sparare all'ingresso dell'ospedale, con proiettili che hanno colpito il muro sopra la porta di ingresso. Gli ospedali non sono obiettivi militari e devono rimanere spazi sicuri. L'assistenza medica non deve essere ostacolata. Msf chiede alle forze armate israeliane di smettere di sparare sugli ospedali e di impedire ai loro veicoli militari di bloccare le ambulanze e il personale medico nel raggiungere le strutture sanitarie. (Com)