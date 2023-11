© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene al convegno di studi storici "Renovatio Senatus, 880 anni dalla Fondazione del Comune di Roma Medievale. Storia e nuove prospettive". Campidoglio, Aula Giulio Cesare. (Ore 9:30).- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del progetto "Memoriali di pace", evento con il patrocinio del ministero della Difesa, per onorare i caduti delle missioni di pace, in occasione dei 20 anni dai fatti di Nassiriya. Parco Schuster, Area Monumento "Foresta d'Acciaio", via Ostiense-San Paolo. (Ore 10:30).- Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di inaugurazione del Pastificio "Futuro", all'interno dell'Istituto minorile di Casal del Marmo, via G. Barellai, 140. (Ore 16:30).- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, interviene all'evento del Municipio IX "9 In Cammino – Due anni di amministrazione". La Vaccheria, Via Giovanni l'Eltore, 35. (Ore 11:30). (segue) (Rer)