Usa: lettere con “polvere sospetta” a diversi centri elettorali, Fbi indaga

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) sta indagando su una serie di lettere recapitate a diversi scrutinatori e centri per il conteggio dei voti in tutto il Paese, contenenti “una polvere sospetta”. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che i test effettuati sulla sostanza contenuta in almeno una delle lettere sono risultati positivi al fentanyl. I controlli sono ancora in corso, e allo stato attuale non sono stati registrati problemi di salute tra chi ha ricevuto le lettere, inviate a diverse strutture in Georgia, in Oregon e nello Stato di Washington. Una sarebbe arrivata anche all’ufficio del procuratore generale del Texas, questa mattina. (Was)