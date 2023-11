Medio Oriente: candidato alla Casa Bianca Chris Christie andrà domenica in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore del New Jersey, Chris Christie, candidato repubblicano alla Casa Bianca nel 2024, si recherà in visita in Israele nella giornata di domenica. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che Christie, primo candidato repubblicano alla presidenza a visitare il Paese dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso da Hamas, ha in programma incontri con diversi funzionari del governo israeliano. L’ex governatore del New Jersey, che durante la sua campagna elettorale ha sottolineato più volte la necessità di far tornare gli Stati Uniti in una posizione di leadership sul piano globale, incontrerà anche alcune delle persone rimaste ferite durante la guerra e i familiari degli ostaggi catturati da Hamas. Durante il dibattito televisivo con gli altri candidati repubblicani alla Casa Bianca, ieri sera, Christie ha ribadito che Israele ha il diritto di difendersi dagli attacchi di Hamas, che “non deve più essere nella condizione di fare qualcosa del genere”. L’ex governatore del New Jersey ha anche detto che l’intelligence israeliana “ha fallito”, non riuscendo ad anticipare l’attacco del 7 ottobre, e che gli Stati Uniti devono lavorare con Israele per rafforzarne la sicurezza. (Was)