- Bruxelles è pienamente impegnata per un futuro "in cui tutti e sei i Paesi dei Balcani occidentali faranno parte dell'Unione europea". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa congiunta con la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, a Pristina. (Beb)