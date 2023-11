Kosovo-Serbia: Kurti vede ambasciatori accreditati, fosse dipeso da Pristina avremmo già accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fosse dipeso esclusivamente dal Kosovo, sarebbe già stato raggiunto un accordo per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia. È quanto ha affermato attraverso un messaggio su X il premier kosovaro Albin Kurti, spiegando di aver incontrato oggi gli ambasciatori accreditati per fornire loro gli ultimi aggiornamenti sul dialogo tra Pristina e Belgrado. “Ho iniziato esprimendo gratitudine all’Ue e agli Stati Uniti per i loro sforzi volti a riportare il dialogo sulla buona strada dopo l’attacco terroristico del 24 settembre”, ha scritto Kurti. “Ho sottolineato che se fosse dipeso esclusivamente dal Kosovo, avremmo raggiunto un accordo e saremmo già in procinto di attuarlo. Il Kosovo è ancora disposto a firmare l'Accordo fondamentale, l'allegato di attuazione e la bozza del 21 ottobre. Ma la Serbia continua a rifiutare”, ha spiegato il premier kosovaro. (Alt)