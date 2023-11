Ambiente: Gava, commissione per revisione Testo unico è passo in avanti per armonizzare e semplificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Congratulazioni e buon lavoro ai componenti della neo istituita commissione interministeriale presso il Mase che avrà il compito di lavorare ad un dossier di straordinaria rilevanza qual è la revisione del Testo unico ambientale d. Lgs. 152/2006”. Lo ha dichiarato il viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava, che ha parlato di “un passo in avanti importante per armonizzare, attualizzare e semplificare le normative vigenti in materia, come le autorizzazioni ambientali, le procedure per le bonifiche, la disciplina sul dissesto idrogeologico”. “Obiettivo sburocratizzare, rendendolo coerente ed ambizioso”, ha concluso. (Rin)