Medio Oriente: Metsola, "la situazione a Gaza è orribile, una catastrofe umanitaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nella Striscia di Gaza è "orribile, una catastrofe umanitaria". Per questo motivo, l'Ue ha chiesto "una tregua umanitaria, una de-escalation" nel conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas e "più aiuti per chi è disperatamente bisognoso". È quanto dichiarato dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla conferenza di Berlino 2023 della Fondazione Zukunft Berlin, in corso nella capitale della Germania. Metsola ha ricordato che l'Ue ha "quadruplicato gli aiuti per Gaza", aumentandoli a 100 milioni di euro. Per la presidente del Parlamento europeo, "in questo tempo di guerra, è necessario parlare di pace, del giorno dopo, di come possiamo assicurare una stabilità duratura nella regione, dello scenario post-Hamas a Gaza", di una "autorità palestinese pacifica, legittima". In questo contesto, l'Ue è "pronta a impegnarsi nella regione nel lungo periodo". In particolare, ha evidenziato Metsola, "possiamo aiutare a ricostruire e a portare stabilità". L'Ue sostiene "una soluzione equa e giusta" per la questione israelo-palestinese, fondata sulla "coesistenza di due Stati". Al riguardo, Metsola ha infine affermato: "Continueremo a portarla avanti".(Geb)