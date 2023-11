Medio Oriente: in Consiglio non si arriva al voto per la mozione su Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neanche quest'oggi il Consiglio comunale ha votato la mozione a firma di Daniele Nahum e Filippo Barberis (Pd), Gabriele Rabaiotti (Lista Beppe Sala sindaco) e Gianmaria Radice (Riformisti), attraverso la quale l'aula di Palazzo Marino dovrebbe rivolgere un "appello per permettere alla Croce Rossa Internazionale di visitare gli ostaggi israeliani rapiti e per la loro liberazione". Il primo tentativo di presentarla è avvenuto lunedì 23 ottobre, senza, però, arrivare al voto a causa della mancanza di un accordo tra maggioranza e opposizione, secondo la quale il testo "non esprimeva una posizione di netta condanna nei confronti degli atti terroristici di Hamas del Comune di Milano". Dopo altre due sedute, si pensava che quella odierna sarebbe stata quella utile, ma anche questa sera non si è riusciti a trovare un accordo e Filippo Barberis, capogruppo del PD, ha chiesto "la chiusura della seduta in quanto mancano le condizioni per votare". Se anche in seno alla maggioranza sono stati sollevati dei dubbi, come quello di Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi, il quale "è contrario a qualsiasi mozione che non chieda un cessate il fuoco e una pace duratura", le posizioni dell'opposizione riprendono quelle già espresse nelle scorse sedute. Quello proposto è "un documento che abbiamo cercato di modificare e che riteniamo assolutamente non decisivo, anzi un testo debole", ha affermato Alessandro Verri, consigliere della Lega. La comunità ebraica milanese "conta ottomila cittadini che si aspettano una presa di posizione da parte di questo Consiglio ", ha continuato."Con le vostre divisioni avete diviso una comunità intera", ha concluso Verri rivolgendosi alla maggioranza. Dello stesso avviso fratelli d'Italia, il cui capogruppo Riccardo Truppo ha poi sottolineato la "mancanza del sindaco alla manifestazione in sinagoga non essendo riuscito a liberarsi dai suoi impegni istituzionali". (Rem)